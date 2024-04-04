Lale Orta, UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu'nda hakem gözlemcisi olarak görev yapacak

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları düzenlendi

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları, atletizm pistinde yapıldı. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve yetenek büyük beğeni topladı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.