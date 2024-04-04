Lale Orta, UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu'nda hakem gözlemcisi olarak görev yapacak

Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'un Esch-sur-alzette bölgesindeki Emile Mayrisch Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Avusturya Futbol Federasyonundan Marina Zechner yönetecek.
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Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvası başladı. 12 ortaokulun futbol takımları arasında gerçekleşecek olan turnuva, grup maçları ve eleme turlarıyla devam edecek. Turnuvanın finali ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edilerek, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off Grup Müsabakaları, 6-7 Nisan tarihlerinde başlayacak. Kura çekimi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleşti.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, hafta sonu oynanacak müsabakalardan sonra lige veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Son 5 haftaya girilen ligde, gruplarını lider bitiren takımlar direkt olarak 1. Lig'e çıkacak. Bursaspor'un düşme hattında yer aldığı Beyaz Grup'ta, hafta sonu oynayacağı maçtan puan kaybetmesi halinde lige veda etmesi kesinleşebilir.
A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu, Barış Küce'nin vefatını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. Küce, kariyerinde TED Ankara Kolejliler, Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.
Afyonkarahisar'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 245 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti. Programda öğrencilerin koordinasyonları, denge ve reaksiyon süreleri gibi çeşitli testler uygulandı. Elde edilen verilere göre yetenekli olan öğrenciler, ilgili spor branşlarının antrenörlerine yönlendirilecek.
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı. Bu galibiyetle Sivasspor, bu sezonki 10. galibiyetini elde etti ve puanını 41'e çıkardı. Son galibiyetini 27. haftada alan Sivasspor, 3 haftadır galibiyet hasreti çekiyordu.
Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları, atletizm pistinde yapıldı. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve yetenek büyük beğeni topladı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, baş antrenör Alper Hamurcu ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Hamurcu, takımın başında 5 sezondur başarılı bir şekilde çalışmaktadır.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı'na kaykay parkı kurarak gençleri ağırlıyor. Park, adrenalin ve hız tutkunlarının yeni adresi haline geldi.
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