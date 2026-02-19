Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla en yakın arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Genç futbolcunun sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Yamal'ın Ramazan ayına yönelik paylaşımı bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken, bazı kullanıcılar ise genç oyuncunun bu hassasiyetini olumlu karşıladı. Sosyal medyada farklı görüşler öne çıkarken, paylaşım spor gündeminin konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Son Dakika › Spor › Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)