Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Lamine Yamal\'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
19.02.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yamal'ın bu paylaşımı, futbolseverleri ikiye bölündü. Bazıları genç futbolcunun bu hassasiyetini olumlu bulurken, bazıları ise paylaşımı abartılı buldu.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla en yakın arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Genç futbolcunun sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yamal'ın Ramazan ayına yönelik paylaşımı bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken, bazı kullanıcılar ise genç oyuncunun bu hassasiyetini olumlu karşıladı. Sosyal medyada farklı görüşler öne çıkarken, paylaşım spor gündeminin konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Lamine Yamal, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Kumarın her türlüsüne yasalı ve yasa dışı lanet olsun. 8 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adam ne paylasmisli millet olumlu veya olumsuz bir yorum yapılacak adam arkadaşıyla muhtemelen sahur vakti olabilir bir fotoğraf çektirmiş bunda olumlu ne yorum yapacaz olumsuz ne yorum yapacaz diyelim adam oruç tutuyo bizemi tutuyor buze ne diyelim tutmuyor gene bize ne gerçek iman etmiş insanlar böyle şeylerle ilgilenmez 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:40:33. #7.11#
SON DAKİKA: Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.