Lamine Yamal\'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Ali Kublay:

Adam ne paylasmisli millet olumlu veya olumsuz bir yorum yapılacak adam arkadaşıyla muhtemelen sahur vakti olabilir bir fotoğraf çektirmiş bunda olumlu ne yorum yapacaz olumsuz ne yorum yapacaz diyelim adam oruç tutuyo bizemi tutuyor buze ne diyelim tutmuyor gene bize ne gerçek iman etmiş insanlar böyle şeylerle ilgilenmez