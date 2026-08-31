Lamine Yamal gece kulübünde Mia Khalifa ile görüntülendi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle dikkat çekti. Yamal'ın bir gece kulübünde Mia Khalifa ile birlikte görüntülendiği belirtildi. İkilinin aynı mekânda bulunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Lamine Yamal ile Mia Khalifa'nın gece kulübünde bir arada görüntülenmesi dikkat çekti. Görüntülerde ikilinin aynı ortamda bulunduğu görülüyor. Yamal veya Khalifa'dan görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.