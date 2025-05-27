Lamine Yamal'ın Sözleşmesi 2031'e Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lamine Yamal'ın Sözleşmesi 2031'e Uzatıldı

27.05.2025 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona, Lamine Yamal ile 2031'e kadar sözleşme uzattı. Genç yıldız 55 maçta 18 gol attı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattı.

Yamal ile Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta arasında yeni sözleşmenin imzalanmasından sonra resmi açıklama yapan Katalan kulübü, henüz 7 yaşında La Masia'ya giren ve 15 yaşında iken 29 Nisan 2023'te ilk kez bordo mavili formayı giyen Yamal'ın 30 Haziran 2031'e kadar Barcelona'da kalmasını sağlayacak imzaları attığını duyurdu.

Genç futbolcunun Barcelona formasıyla "eğlenceli, cesur ve rahat tarzını kaybetmeden sadece fiziğiyle büyülediğini" aktaran açıklamada, "Lamine Yamal henüz reşit olmasa da Barcelona için önemli bir oyuncu. ????Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmada kilit rol oynadı ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kendini kanıtladı. Çünkü o sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda kararlı bir oyuncu." ifadeleri kullanıldı.

Yamal'ın Barcelona'da ilk takımla 106 maçta oynadığı belirtilen açıklamada, La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü ve Barça formasıyla 100 maçı geçen en genç golcü gibi birçok rekora imza attığı vurgulandı.

İspanya'nın önemli gazetelerinden El Pais ise Yamal'ın Barcelona'nın kadrosundaki en iyi oyuncu olduğunu ve yeni sözleşme ile sezon başına 15 milyon avro kazanacağını iddia etti.

Bu sezon Barcelona forması ile toplam 55 maçta 18 gol, 22 asistle oynayan Yamal, 13 Temmuz'da 18 yaşına girecek.

Kaynak: AA

Barcelona, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lamine Yamal'ın Sözleşmesi 2031'e Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
İstanbul’un göbeğinde kanlı pusu İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz 25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti

19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
18:52
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
09:54
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
09:45
Masaj salonuna fuhuş baskını 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
09:42
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
09:36
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
09:22
Otobanda arı istilası
Otobanda arı istilası
09:19
Fenerbahçe’ye mağlubiyeti getiren an
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
09:06
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 22:12:02. #7.13#
SON DAKİKA: Lamine Yamal'ın Sözleşmesi 2031'e Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.