Lautaro Martinez, Serie A'da 100. Golünü Attı - Son Dakika
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Spor

Lautaro Martinez, Serie A'da 100. Golünü Attı

Lautaro Martinez, Serie A\'da 100. Golünü Attı

Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Lecce karşılaşmasında attığı golle Serie A'da 100. kez gol sevinci yaşadı. Inter, müsabakayı 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

25.02.2024 22:37
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Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Lecce karşılaşmasında attığı golle Serie A'da 100. kez gol sevinci yaşadı.

Serie A'nın 26. hafta maçında Inter, Via Del Mare'de Lecce'nin konuğu oldu. Lacivert-siyahlılar, müsabakayı 4-0 kazanarak rahat bir galibiyet aldı. Puanını 66'ya yükselten Milano ekibi liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 15. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez de bu golle birlikte Serie A'daki 100. golünü attı. Lautaro Martinez ayrıca 56. dakikada da sahneye çıkarak takımı adına 2 gol kaydetmiş oldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Lautaro Martinez, 65. dakikada yerini Marko Arnautovic'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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