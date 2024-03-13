Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrıldı

Afyonkarahisarlı Genç Bilek Güreşçisi Hüseyin Ateş Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri'nde Başarı Yakaladı

Afyonkarahisarlı genç bilek güreşçisi Hüseyin Ateş, Samsun'da gerçekleştirilen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda Türkiye Şampiyonu, sağ kolda ise Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Büyükler Kategorisi'nde sol kolda Türkiye ikinciliği elde eden Ateş, Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ateş'in bu başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.