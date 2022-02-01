Üye Girişi
LDLC ASVEL: 85-76 - Son Dakika

LDLC ASVEL: 85-76

01.02.2022 23:01
LDLC ASVEL: 85-76

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Damir Javor, Uros Nikolic, Jakub ZamojskiFENERBAHÇE BEKO: Henry 9, Şehmus Hazer 6, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan BirsenLDLC ASVEL: Okobo 23, Jones 12, Kahudi...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Damir Javor, Uros Nikolic, Jakub ZamojskiFENERBAHÇE BEKO: Henry 9, Şehmus Hazer 6, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan BirsenLDLC ASVEL: Okobo 23, Jones 12, Kahudi 14, Osetkowski 3, Fall 2, Gist 6, Knight 3, Antetokounmpo 10, Strazel 1, Lacombe 21'İNCİ PERİYOT: 29-23İLK YARI: 47-413'ÜNCÜ PERİYOT: 64-635 FAUL: 39.37 Gist (LDLC ASVEL)Turkish Airlines Euroleague 24'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 85-76 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti.Karşılaşmanın ilk yarısını 47-41 önde kapatan Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre ve Devin Booker 16 sayı kaydetti. Deplasman ekibinde ise 23 sayıyla oynayan Elie Okobo karşılaşmanın en skorer ismi oldu.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 25'inci haftasında 3 Şubat Perşembe günü Olimpia Milano'ya konuk olacak.

YORUMLAR
500

Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Damir Javor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor LDLC ASVEL: 85-76 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
22:17 Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10
22:10 Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!
22:06 Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı
22:00 Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı
21:35 Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
21:04 Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 23:07:27. #1.11#
SON DAKİKA: LDLC ASVEL: 85-76 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement