LeBron James'in oğlu Bronny antrenmanda kalp krizi geçirdi

NBA'in dünyaca ünlü yıldızlarından LeBron James'in oğlu Bronny James antrenmanda kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımdan çıkarılan Bronny'nin durumu stabil.

ANTRENMAN SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Basketbolun yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.

DURUMU STABİL

konuyla ilgili açıklama yapan James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili, "Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız" dedi.