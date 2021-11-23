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LeBron James NBA'deki ilk men cezasını aldı - Son Dakika

LeBron James NBA'deki ilk men cezasını aldı

23.11.2021 10:29
LeBron James NBA'deki ilk men cezasını aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 19 yıllık kariyerinin ilk men cezasını aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 19 yıllık kariyerinin ilk men cezasını aldı.

Dün oynanan Detroit Pistons- Los Angeles Lakers maçında yaşanan gerginlik nedeniyle oyundan atılan James ve Isaiah Stewart hakkındaki disiplin cezaları belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James'e, Stewart'a kontrolsüzce vurduğu ve tartışma başlattığı için bir maç, Stewart'a ise James'i sportmenlik dışı bir şekilde tekraren takip ederek sahadaki tartışmayı tırmandırdığı için 2 maç men cezası verildi.

Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamamış ve rakibinin üstüne yürümüştü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürülmüştü.

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Isaiah, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor LeBron James NBA'deki ilk men cezasını aldı - Son Dakika Spor


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