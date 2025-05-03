Lemina: Savunma Gücümüz Hücuma Yansıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lemina: Savunma Gücümüz Hücuma Yansıyor

Mario Lemina, Galatasaray'ın savunma başarısının hücum oyuncularına olumlu katkı sağladığını belirtti.

03.05.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takım olarak savunma hattında sağlam bir temel kurduklarını ve bu durumun hücum oyuncularına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda fazla gol attığı için Lucas Torreira adına mutlu olduğunu belirten Lemina, "Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum" diye konuştu.

"İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum"

Sivasspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Maçı kazandık. Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi, iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor"

Takıma transfer olmasından sonra savunmada iyi bir denge kurduklarını aktaran Gabonlu futbolcu, "Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum da hücum hattına yarıyor. Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Sivasspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lemina: Savunma Gücümüz Hücuma Yansıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:07:44. #7.11#
SON DAKİKA: Lemina: Savunma Gücümüz Hücuma Yansıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.