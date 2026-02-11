Lemley, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar moguls kategorisinde ABD'li Elizabeth Lemley, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde serbest stil kayak kadınlar moguls müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Final turunda 82,30 puan elde eden Elizabeth Lemley, altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer ABD'li sporcu Jaelin Kauf, 80,77 puanla gümüş, Fransız Perrine Laffont ise 78 puanla bronz madalya aldı.