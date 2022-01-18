Lenovo Tenerife: 88-80

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya) (xx), Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Saverio Lanzarini (İtalya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 15, Can Korkmaz (xx) 5, Colson (xxx) 19, M'Baye (xxx) 17, Tyus (xxx) 15, Blackmon (xxx) 17, Burak Can (x), Yunus (x)LENOVO TENERIFE: Fitipaldo (xx) 6, Salin (xxx) 20, Shermadini (xxx) 16, Wiltjer (xxx) 14, Doornekamp (x) 5, Guerra (x) 2, Huertas (xxx) 15, Sastre (x), Rodriguez (x), Sulejmanovic (x) 21.PERİYOT: 21-17İLK YARI: 39-443.PERİYOT: 63-65

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ikinci maçta Lenovo Tenerife'yi evinde mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi üçüncü maça taşıdı: 88-80. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada temsilcimizde Colson 19, Blackmon ve M'Baye 17'şer sayıyla yıldızlaştı. İki takım arasındaki üçüncü maç perşembe günü İspanya'nın Tenerife Adası'nda oynanacak. Karşıyaka bu maçı da kazandığı taktirde adını son 16 turuna yazdıracak.

İlk periyotta M'Baye, Colson ve Blackmon'ın yüksek yüzdeli dış atışlarıyla öne geçip farkı 7 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, periyodu 21-17 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Salin'le 3 sayılık basket bulan konuk ekip, Shermadini'nin serbest atışıyla skoru 23-23'e getirip ardından Fitipaldo'ya öne geçti. Bu periyotta farkı 9 sayıya kadar çıkaran İspanyol temsilcisine İzmir ekibi M'Baye'yle direnmeye çalıştı. İlk yarı 44-39 Tenerife üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta konuk takım farkı 12 sayıya kadar taşısa da Colson'un skorer oyunuyla maça yeniden ortak olan temsilcimiz, M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle farkı 2 sayıya indirdi. Dördüncü periyot 65-63 Tenerife lehine başladı. Karşıyaka son periyodun hemen başında Tyus'la skoru uzun süre sonra eşitleyip ardından Blackmon'la 67-65 öne geçti. Maçın bitimine 4 dakika 49 saniye kala Karşıyaka 73-72 öndeyken hakemler Antrenör Ufuk Sarıca'yı bir pozisyona itirazı nedeniyle ikinci teknik faulle sahadan attı. Sarıca'nın atılmasıyla iyice kamçılanan temsilcimiz, salonu dolduran taraftarının müthiş desteğiyle farkı açıp salondan 88-80 galip ayrıldı.

- İzmir