Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, takımının transfer çalışmalarına katkıda bulunmak adına devreye girdi.
Alman basınında yer alan haberlere göre; Leroy Sane, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı olan Sacha Boey'a telefon açtı. Haberde, Alman futbolcunun eski Galatasaraylı olan Boey'a yeniden Galatasaray'a dönmesini tavsiye ettiği belirtildi.
İkili arasında gerçekleşen görüşmenin uzun sürdüğü ve Fransız oyuncunun henüz istediği teklifleri alamadığını Sane'ye ilettiği kaydedildi. Boey'un bu doğrultuda daha önce Galatasaray'a dönmek istemediği ancak bu kez Sarı-kırmızılılara dönme fikrine sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.
Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin kadroda düşünmediği Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?