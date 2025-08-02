Leroy Sane: Herkes bizim yenilmemizi istiyor

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu Leroy Sane, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''HERKES BİZİM YENİLMEMİZİ İSTİYOR''

Üst üste 4. kez şampiyon olmak istediklerini dile getiren Sane, ''Herkes bizim yenilmemizi istiyor. Ben de bunu engellemek için buradayım. Üst üste 4. şampiyonluğu istiyorum.'' dedi.

''TARAFTAR ÇOK ETKİLEDİ''

Sarı-kırmızılı taraftarın kendisini etkilediğini söyleyen Alman yıldız, ''Buraya gelmemde taraftar çok etkili oldu ama sadece o gün atmosfer değil, Bayern Münih ile buradayken takımın oyunu da etkiledi. Taraftar da çok etkiledi beni. Çok gol atıp taraftarı etkilemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, derbilerde taraftarlar ile birlikte bu heyecanı yaşamak istiyorum.'' sözlerini sarf etti.

''BİR AN ÖNCE...''

Yıldız oyuncu sözlerini, "1 hafta 10 günlük antrenman sürecinden sonra maça çıktım. Maç temposuna ihtiyacım var. Ritmi kazandıkça daha fazlası gelecek. Bir an önce ilk lig maçına çıkmak istiyorum. Bugün kaybetmedik en azından, bu bir teselli oldu." şeklinde noktaladı.