Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha - Son Dakika
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Spor

Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Leroy Sane\'yi İstanbul\'a getiren Galatasaray\'dan bir bomba daha
12.06.2025 10:11
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Galatasaray, transfer döneminde atağa kalktı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Tecrübeli orta saha oyuncusu Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu ancak Galatasaray'ın transferde önde olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray, Leroy Sane'de sonra bu kez İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak transfer çalışmalarına başladı.

İLKAY GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 34 yaşında tecrübeli orta saha için Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu, ancak Galatasaray'ın transferde önde olduğu kaydedildi.

Barcelona ve Manchester City gibi büyük kulüplerin formasını giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi kısa süre içerisinde netlik kazanabilir.

Suudi Arabistan, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Leroy Sane, Manchester, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Kçk:
    ilkeyi kimse istemiyor 31 4 Yanıtla
  • Henrik Larson:
    Ligde gs artık her yıl şampiyon avrupada ise şampuan 12 16 Yanıtla
  • ispir225:
    Gereksiz adam yaş 34 zamanı geçmiş 26 2 Yanıtla
  • 20089700:
    almayiiiiiiiin cop olur o cop 21 3 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    İlkay süper ligde 50 60 dk oynar çıkar 15 2 Yanıtla
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