Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı

01.08.2022 10:09

Libya'da şampiyonluğa ulaşan Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamalarında tribün çöktü. Feci olayda çok sayıda taraftar yaralandı. Öte yandan Al-Ittihad Tripoli, Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.

Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında adeta can pazarı yaşandı. Ligde zafere ulaşan Al-Itthad Tripoli takımının taraftarları tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptığı sırada tribün çöktü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kutlamanın başkent Trablus'ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında can pazarı! Tribün çöktü, çok sayıda yaralı var

18. KEZ LİBYA ŞAMPİYONU OLDU

Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu'nda oynan maçta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.

Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında can pazarı! Tribün çöktü, çok sayıda yaralı var
YORUMLAR
500
İncilipınargücü performans testinden geçti İncilipınargücü performans testinden geçti Tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı Tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı

Futbol, Libya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:24 Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı
10:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi
10:11 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı'ndan çarpıcı iddia: Ev fiyatları ve kiralar 2023'te düşecek
10:09 Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı
09:55 Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu
09:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada
09:48 Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü
09:40 Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar
09:29 Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 10:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement