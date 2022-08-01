Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı

Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında adeta can pazarı yaşandı. Ligde zafere ulaşan Al-Itthad Tripoli takımının taraftarları tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptığı sırada tribün çöktü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kutlamanın başkent Trablus'ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

18. KEZ LİBYA ŞAMPİYONU OLDU

Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu'nda oynan maçta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.