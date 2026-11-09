Lider 52 Orduspor'da Başkan Bodur, Sakaryaspor galibiyetinde taraftara teşekkür etti - Son Dakika
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Lider 52 Orduspor'da Başkan Bodur, Sakaryaspor galibiyetinde taraftara teşekkür etti

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Lider 52 Orduspor\'da Başkan Bodur, Sakaryaspor galibiyetinde taraftara teşekkür etti
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52 Orduspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bay geçeceği haftaya Sakaryaspor'la 5 puanlık farkla lider girdi. Başkan Şükrü Bodur, Sakaryaspor galibiyetinde tribün desteğinin üç puanda büyük payı olduğunu belirterek taraftar gruplarına teşekkür etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri 52 Orduspor, bay geçeceği haftaya en yakın rakibi Sakaryaspor'la arasında 5 puan farkla girdi.

52 Orduspor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, Sakaryaspor karşısında alınan galibiyetin camiayı sevince boğduğunu belirterek, bu başarı da taraftarların büyük katkısının olduğunu belirtti. Başkan Bodur, "Öncelikle olumsuz hava şartlarına rağmen 19 Eylül Stadyumu'nu doldurarak takımımızı bir an olsun yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza, Bozukkale, Çılgınlar, Mor Şimşekler taraftar gruplarımıza ve Fatsa'dan gelerek desteğini esirgemeyen Fatsa Belediyespor taraftar grubu Fatsa Gençlik taraftar grubuna yürekten teşekkür ediyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu bir taraftar hareketidir. Dün sahada kazandığımız üç puanda tribünlerden yükselen sesin, inancın ve desteğin çok büyük payı vardır. Bu birlikteliğin bizi liderliğe taşıdığını görüyoruz. İnanıyorum ki aynı inanç ve dayanışmayla sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Arkamızda kocaman bir Ordu varken bu yolun sonunun şampiyonluk olacağına inancımız tamdır. Kimsenin şüphesi olmasın; biz bu hedefe hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuSakaryasporOrdusporSporSon Dakika

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