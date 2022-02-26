Lider Manchester City, Everton deplasmanında tek golle kazandı - Son Dakika
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Lider Manchester City, Everton deplasmanında tek golle kazandı

26.02.2022 22:40
Lider Manchester City, Everton deplasmanında tek golle kazandı

Ukrayna'ya verilen desteğin damga vurduğu İngiltere Premier Lig maçında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Ukrayna'ya verilen desteğin damga vurduğu İngiltere Premier Lig maçında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Liverpool'un üç puan önünde haftaya giren lider Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Philip Foden attı.

Manchester Cityli futbolcular üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan ve "Savaşa hayır" yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Stadın skor tabelasından da "Savaşı durdurun" mesajı paylaşıldı.

Manchester City'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile Evertonlı vatandaşı Vitaliy Mykolenko, ülkelerine destek verildiği sırada bir araya gelerek sarıldı. Yedek kulübesinde tribünlerin desteğini izleyen Zinchenko, gözyaşlarına hakim olamadı.

YORUMLAR
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Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık

İngiltere Premier Lig, Manchester, Liverpool, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lider Manchester City, Everton deplasmanında tek golle kazandı - Son Dakika


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