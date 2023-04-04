Rakiplerinin korkulu rüyası Samsunspor! 2023'te çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ekip, tarih yazıyor - Son Dakika
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Rakiplerinin korkulu rüyası Samsunspor! 2023'te çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ekip, tarih yazıyor

04.04.2023 11:41

1. Lig ekibi Samsunspor, 2023 yılında Süper Lig ve 1. Lig takımları arasında resmi karşılaşmaların hiçbirinde sahadan mağlup ayrılmayarak dikkatleri üzerine çekti. Ligde son yenilgisini 15 Ekim 2022'de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, bu maçtan sonra çıktığı 20 maçın hiçbirinde mağlubiyet yüzü görmedi.

20 maçlık namağlup serisi ile Türkiye'nin en profesyonel ilk 2 ligi arasında bu sezonki en uzun namağlup serisini yakalayan Samsunspor, bu karşılaşmaların 15'ini kazanırken, 5'inde ise berabere kaldı.

SADECE 1 MAÇTA PUAN KAYBETTİLER

Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, bu maçtan sonra çıktığı 20 maçın hiçbirini kaybetmedi. Ayrıca Samsunspor, 2023 yılında oynadığı 11 maçın 10'unu kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

25 MAÇ YENİLMEYEREK SÜPER LİG'E ÇIKMIŞLARDI

Samsunspor'un yakın geçmişteki en uzun namağlup serisi 1984-1985 sezonunda 25 maç olarak dikkat çekiyor. O dönem Teknik Direktör Fethi Demircan'ın çalıştırdığı Samsunspor, 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi verdiği sezonda toplam 25 maç kaybetmeyerek Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

7 HAFTA DAHA YENİLMEZLERSE REKOR KIRACAKLAR

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, ligde kalan 7 haftada mağlubiyet yaşamazsa kendisine ait olan namağlup rekorunu kıracak. Samsunspor, TFF 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde 7 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.

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SON DAKİKA: Rakiplerinin korkulu rüyası Samsunspor! 2023'te çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ekip, tarih yazıyor - Son Dakika
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