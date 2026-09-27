Lige verilen arada ARCA Çorum FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lige verilen arada ARCA Çorum FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lige verilen arada ARCA Çorum FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ARCA Çorum FK, Antalya kampındaki çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, sabah 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından taktik ağırlıklı idman yaptı.

ARCA Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, bugünkü antrenmanlarında taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antalya kampındaki sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Günün ikinci çalışmasında da kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışması yaptı.

Kaynak: DHA
Burak YılmazAntalyaÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum’da arı sokması can aldı Doktorların müdahalesi yetmedi Çorum’da arı sokması can aldı! Doktorların müdahalesi yetmedi
Dereye uçan otomobilde can pazarı Sürücü kurtarılamadı Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Körfez’de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü Eski eşi firari Körfez'de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü! Eski eşi firari
Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken kapısı çaldı Karşısında Hürrem Sultan’ı gördü Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
21:48
Sermaye piyasası soruşturmasında savcılıktan yeni hamle: 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı dondurulsun talebi
Sermaye piyasası soruşturmasında savcılıktan yeni hamle: 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı dondurulsun talebi
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 22:14:59. #7.12#
SON DAKİKA: Lige verilen arada ARCA Çorum FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei