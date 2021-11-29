Ligue 1'de Olimpik Marsilya Troyes'i tek golle geçti

Bir maç eksikle puan tablosunda 4. sırada yer alan Marsilya puanını 26'ya yükseltti, Troyes ise 13 puanda kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan karşılaşmada Olimpik Marsilya , evinde Troyes'i 1-0 mağlup etti.

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