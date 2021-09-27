Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da sona erdi

Likya Yolu Ultra Maratonu'nda 4 kategoride dereceler ve sporcuların bitiş süreleri şöyle:

Tarihi Likya Yolu üzerinde 4 farklı kategorideki parkurda yarışmak için ultra maratona 14 ülkeden 350 sporcu katıldı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya 'da tamamlandı.

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