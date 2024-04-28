Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 31. haftasında oynanan maçta Lille, deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup etti.
Metz'in 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Lille'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti.
Yusuf Yazıcı, 77. dakikada yerini Hakon Haraldsson'a bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Lille puanını 55'e çıkarırken, düşme hattındaki Metz 29 puanda kaldı.
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