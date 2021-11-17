Üye Girişi
Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı - Son Dakika

Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı

17.11.2021 20:11
Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı

Barcelona'ya geri dönen 38 yaşındaki Dani Alves resmi sözleşmeye imza attı. Brezilyalı futbolcunun imza töreninde konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi ve Iniesta'nın geri dönüşlerine açık kapı bıraktı. Laporta yaptığı açıklamada, "Bunu reddetmiyorum. Dani ile bu oldu. Onlar bu kulübü büyük yapan insanlar. Messi ve Iniesta muhteşem futbolcular, geleceği tahmin edemiyorum, onlar her zaman aklımızda" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da öze dönüş operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Katalan devinde teknik direktörlüğe Xavi'nin getirilmesinin ardından 38 yaşındaki Dani Alves'le de 1 yıllık sözleşme imzalandı. Barça'nın başkanı Laporta'nın imza törenindeki açıklamaları ise kafa karıştırdı.

"GELECEĞİ TAHMİN EDEMİYORUM"

Laporta, Messi ve Iniesta'nın kulüp tarihi için önemli futbolcular olduğunu belirtirken, "Bunu reddetmiyorum. Dani ile bu oldu. Ve ona teşekkür etmek istiyorum çünkü kulübün durumunu gördü ve yardıma gelmek istedi. Onlar bu kulübü büyük yapan insanlar. Messi ve Iniesta muhteşem futbolcular, geleceği tahmin edemiyorum, onlar her zaman aklımızdalar. Şu anda başka kulüplerle sözleşmeleri var ve buna saygı duymak zorundayız ancak hayat ne getirir bilemeyiz" ifadelerinde bulundu.

Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı

Dani Alves, Barcelona, Iniesta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil 20:02 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil Sıfır otomobilleri lüks rezidansların otoparklarında stokluyorlar 19:56 Sıfır otomobilleri lüks rezidansların otoparklarında stokluyorlar Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı 19:33 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı 18:56 Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi 17:38 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Son Dakika Haberleri
20:11 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı
20:02 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
19:56 Sıfır otomobilleri lüks rezidansların otoparklarında stokluyorlar
19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
19:28 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
19:19 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
19:08 Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi         
19:59
İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü         
19:43
Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı         
19:31
Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın         
19:06
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 20:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement