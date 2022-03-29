Lionel Messi, global marka elçisi oldu - Son Dakika

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile taraftar etkileşim platformu Socios.com, iş birliğine gitti. Arjantinli yıldızın 'Global Marka Elçisi' olarak ilk kampanyasının sloganı "Daha fazlası ol" oldu. Messi, anlaşma kapsamında çok sayıda eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak.

Bu anlaşmaya göre; global marka elçisi olarak Lionel Messi, Socios.com'u 400 milyon takipçisine tanıtacak. Messi, ilk olarak Socios.com marka kampanyasından başlayarak çok sayıda eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak.

Lionel Messi, 16 yaşında ilk profesyonel maçına çıktığından bu yana 35 büyük kupa kazandı, 92'si rekor bir şekilde bir takvim yılında olmak üzere yaklaşık 700 gol attı ve tarihteki diğer tüm futbolculardan daha fazla Ballon D'Or (7) ve Altın Ayakkabı (6) topladı. Messi, sayısız unutulmaz an yaratarak ve milyonlara neşe, heyecan ve mutluluk getirerek sporda neler başarabileceğini yeniden tanımladı.3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDILionel Messi'nin Socios.com ile olan sözleşmesi ilk olarak 3 yıllık bir dönem için geçerli olacak. Lionel Messi, iş birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "İlk profesyonel maçıma çıktığımdan beri taraftarların tutku su , elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham veren itici bir güç oldu. Taraftarlar takımlarına desteklerinin anlaşılmasını ve sevdikleri takımlara etki etmek için fırsatları hak ediyorlar. Socios.com, taraftar deneyimini geliştirmek, taraftarların 'daha fazlası' olmasını sağlamak için var. Socios.com'un dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için daha bağlantılı ve ödüllendirici bir gelecek yaratma misyonuna katılmaktan gurur duyuyorum."

Socios.com'un CEO'su Alexandre Dreyfus ise, "Lionel Messi gibi ancak bir nesilde rastlanabilen özel yetenekler, güzel oyunu taraftarlar için ekstra özel kılıyor. Socios.com'da yapmaya çalıştığımız şey, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, taraftarların desteklerinin değerli olduğunu, önemli olduğunu, özel olduğunu hissetmelerini sağlamak. Lionel Messi'yi yeni Global Marka Elçimiz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için birlikte daha kapsayıcı, heyecan verici ve ödüllendirici bir gelecek inşa etmeyi dört gözle bekliyoruz. Son birkaç yılda ileriye doğru büyük adımlar attık, ancak futbol taraftarları bir şey biliyorsa, o da Lionel Messi yanınızdayken her şeyin mümkün olduğudur" şeklinde konuştu.

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