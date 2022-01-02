Lionel Messi koronavirüse yakalandı

Fransız devi PSG'de koronavirüs kabusu. Premier Lig ve La Liga'dan sonra Ligue 1'de de koronavirüsün etkisi görüldü. Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'dan sonra takımın starı Messi'den de kötü haber geldi.

ARA VERİLEBİLİR

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, bu isimlerin; Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olduğu kaydedildi. 4 futbolcunun da karantinaya girdiği aktarıldı. İspanya, İngiltere ve Fransa'da liglere ara verileceği konuşuluyor.