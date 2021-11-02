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Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek - Son Dakika

Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek

02.11.2021 17:29
Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcunun sol dizinden yaşadığı rahatsızlık ve darbeye bağlı kas ağrısı nedeniyle yarın oynanacak Leipzig maçı kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

Fransa temsilcisinde, Messi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden diğer oyuncular Sergio Ramos, Marco Verratti ve Leandro Paredes de kadroya dahil edilmedi.

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, ligde 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söylemişti. Arjantinli teknik adam, ilk yarı sonlarına Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek - Son Dakika Spor


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