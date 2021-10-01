Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti

Lionel Messi'nin kaldığı ultra lüks otelde soygun skandalı. Messi'nin eşinin mücevherleri ve nakit paralar çalındı. Hırsızlar, üst kattaki bir müşteriye de ait 3 bin sterlinlik altın kolye, 500 sterlinlik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

EVE TAŞINACAK

Geceliği 17 bin sterlin olan 5 yıldızlı otelde yaşanan bu hırsızlık olayı sonrasında Messi'nin otelden ayrılmak için harekete geçtiği ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcu, eşi Antonela Roccuzzo ve 3 çocuğuyla birlikte aile evine taşınacak. Messi'nin avukatı, "Geceliği 17 bin sterlin olan bir otelde bunların yaşanması endişe verici. Ailesi çok endişeli" diye konuştu.