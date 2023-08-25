Beckham bizzat seçti! Lionel Messi'yi sahada bile takip eden korumanın kimliği ortaya çıktı - Son Dakika

Beckham bizzat seçti! Lionel Messi'yi sahada bile takip eden korumanın kimliği ortaya çıktı

Son Güncelleme: 25.08.2023 15:00

Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, ABD'de büyük bir ilgi görüyor. Arjantinli yıldızı bu ilgiden korumak için görevlendirilen korumanın Messi'yi adım adım takip etmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Inter Miami'nin sahiplerinden David Beckham'ın bizzat kendi seçtiği koruma eski ABD Deniz Kuvvetleri subayı ve boks, tekvando ile dövüş sanatları biliyor.

Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, ABD'de büyük bir ilgi görüyor. Arjantinli yıldızı bu ilgiden korumak için görevlendirilen korumanın Messi'yi adım adım takip etmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Maç oynanırken bile gözü Messi'nin üzerinde olan koruma eski ABD Deniz Kuvvetleri subayı.

MESSI'Yİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR

Inter Miami'nin sahiplerinden David Beckham'ın bizzat kendi seçtiği koruma boks, tekvando ve dövüş sanatları biliyor. Messi sahadayken kenarda Arjantinli yıldızla birlikte hareket eden koruma, maç sonlarında ise hemen sahaya girerek futbolcunun yanına gidiyor.

Maç oynanırken bile Messi'yi takip ediyor! Beckham'ın bizzat tuttuğu korumanın kimliği ortaya çıktı

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beckham bizzat seçti! Lionel Messi'yi sahada bile takip eden korumanın kimliği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beckham bizzat seçti! Lionel Messi'yi sahada bile takip eden korumanın kimliği ortaya çıktı - Son Dakika
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