Liseler arası futbol turnuvası birincisi kupasını Kaymakam Yurdagül\'den aldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında liseler arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva sonunda birinci olan takıma kupasını Kaymakam Kadir Yurdagül verdi.

Düzenlenen turnuvanın finali Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır'ın katılımıyla yapıldı.

Şampiyonluk maçı Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip lisesi ile Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) arasında oynandı. Dede ÇPAL, final maçını 4-2 kazandı. Futbol turnuvasında birinci olan okul takımı kupasını Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün elinden, ikinci olan takım ise kupasını Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır'ın elinden aldı.

Final maçı sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. - DİYARBAKIR