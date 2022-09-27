Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası

27.09.2022 21:54
Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası

Litvanya'da gerçekleştirilen 9. Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası'nda milli takım Avrupa ikincisi oldu.

Litvanya'da gerçekleştirilen 9. Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası'nda milli takım Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Palanga kentinde düzenlenen organizasyonda, milli takımımız 14 ülke arasından takım olarak Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

TİESF Federasyon Başkanı Kerim Vural, başarılı olan sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, yarın düzenlenecek müsabakalarda milli sporculara başarı diledi.

Şampiyona yarın büyük ferdi maçlarla sürecek.

Şampiyonada gençlerde alınan başarılar şu şekilde:

Tek erkekler: Furkan Büyükgöze (birinci)

Tek erkekler: Mehmet Emin Aktaş (ikinci)

Tek erkekler: Mahmut Sert (üçüncü)

Çift erkekler: Furkan Büyükgöze-Mehmet Emin Aktaş (birinci)

Çift erkekler: Mahmut Sert-Mert Nurettin Aydın (ikinci)

Karışık çiftler: Furkan Büyükgöze-İlayda Açikel (birinci)

Karışık çiftler: Mehmet Emin Aktaş-Elif Sahra Demirel (ikinci)

Karışık çiftler: Mahmut Sert-Tellinur Ataş (üçüncü)

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Kaynak: AA

Emin Aktaş, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası - Son Dakika

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