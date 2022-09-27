Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası

TİESF Federasyon Başkanı Kerim Vural, başarılı olan sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, yarın düzenlenecek müsabakalarda milli sporculara başarı diledi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Palanga kentinde düzenlenen organizasyonda, milli takımımız 14 ülke arasından takım olarak Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

Emin Aktaş, Litvanya, Spor, Son Dakika

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