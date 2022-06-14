Dün gerçekleşmesi planlanan İzmir'deki basın toplantısı ile Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanını iptal eden konuk ekip, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirmişti. Takım, bugün Edinburgh'tan (TSİ) 11.00'de İzmir'e hareket etmişti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi - Son Dakika

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