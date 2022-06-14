A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi

14.06.2022 16:45

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Litvanya, İzmir'e ulaştı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Litvanya, İzmir'e ulaştı.

İskoçya'daki Edinburgh Havalimanı'ndan saat 11.00'de havalanan ve konuk ekibi taşıyan uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Otobüsle havalimanından ayrılan Litvanyalı futbolcular, konaklayacakları otele geçti.

Türkiye-Litvanya karşılaşması, Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat 21.45'te başlayacak.

Faroe Adaları ile 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda karşılaşan Litvanya Milli Futbol Takımı'nı TSİ 17.00'de Türkiye'ye getirmesi planlanan uçak, hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelememişti.

Dün gerçekleşmesi planlanan İzmir'deki basın toplantısı ile Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanını iptal eden konuk ekip, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirmişti. Takım, bugün Edinburgh'tan (TSİ) 11.00'de İzmir'e hareket etmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi

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A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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