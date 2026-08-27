Livakovic, Fenerbahçe'den Barcelona'ya Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Livakovic, Fenerbahçe'den Barcelona'ya Transfer Oldu

Livakovic, Fenerbahçe\'den Barcelona\'ya Transfer Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transferini resmi olarak duyurdu.

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe formasıyla 74 müsabakaya çıktı.

Kaynak: İHA

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Livakovic, Fenerbahçe'den Barcelona'ya Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış
İstanbul’da cuma sürprizi Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak İstanbul’da cuma sürprizi! Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
Türkiye’nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: “Tek bir güç oldular“ Türkiye'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"

13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:55
Uçak kalktı geliyor Şampiyonlar Ligi’ne giden Fenerbahçe’den ilk transfer bombası
Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: Livakovic, Fenerbahçe'den Barcelona'ya Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement