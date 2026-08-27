Livakovic, Fenerbahçe\'den Barcelona\'ya Transfer Oldu

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe formasıyla 74 müsabakaya çıktı.