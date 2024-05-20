Liverpool, Arne Slot ile anlaştı - Son Dakika
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Liverpool, Arne Slot ile anlaştı

Liverpool, Arne Slot ile anlaştı

Liverpool Kulübü, Jürgen Klopp'un yerine Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaşma sağladı. Klopp'un başarılı döneminde Liverpool, birçok önemli kupa kazandı. Slot ise Feyenoord'da başarılı bir kariyer geçirdi.

20.05.2024 20:35
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktörlük görevi için Hollandalı Arne Slot ile anlaşma sağlandı.

Liverpool Kulübü, takımdan ayrılacağını açıklayan Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un yerine, 1 Haziran'dan itibaren 45 yaşındaki Slot'un geçeceğini duyurdu.

Klopp, 2015'te göreve başladığı "Kırmızılar" ile 2 defa İngiltere Lig Kupası, birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Slot ise kariyeri boyunca Hollanda'da Cambuur, AZ Alkmaar ve son olarak Feyenoord'da çalıştı. Slot yönetiminde birer defa Hollanda ligi ve Hollanda Kupası şampiyonlukları elde eden Feyenoord, bir kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı.

Kaynak: AA

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