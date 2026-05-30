Liverpool, Arne Slot ile Yolları Ayırdı

30.05.2026 15:14
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz temsilcisi Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot dönemi sona erdi. Liverpool'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca kulübün lig tarihinde 20. şampiyonluğu kazanmasında katkıları bulunan Slot'un tarihte özel bir yere sahip olacağı da belirtildi. Arne Slot'a teşekkür edilirken, takımın gidişatının yol ayrımına sebep olduğu ifade edildi.

2024-2025 sezonunun başında Liverpool'un çalıştırmaya başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk senesinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. 2025-2026 sezonunda ise İngiliz ekibi, ligi şampiyon Arsenal'in 25 puan gerisinde 60 puanla 5. sırada tamamladı.

Liverpool kariyerinde 113 resmi müsabakaya çıkan Arne Slot, 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyetle 1.91'lik puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 15:51:53. #7.12#
