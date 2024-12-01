Liverpool, City'yi 2-0 Mağlup Etti

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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Manchester City'yi 2-0 yendi.

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda son şampiyon Manchester City'yi ağırladı.

Ev sahibi takım, rakibi karşısında 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Performansıyla bu sezon adından söz ettiren Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 13 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Puanını 34 yapan Liverpool, en yakın rakipleri Arsenal ve Chelsea'nin 9 puan önünde zirvede yer aldı.

Ligde 4 haftadır kaybeden ve son 7 resmi maçını kazanamayan Manchester City ise 23 puanla 5. sıraya geriledi.

Öte yandan Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Günün diğer maçlarında ise Manchester United, Everton'ı 4-0, Chelsea, Aston Villa'yı 3-0 yendi, Tottenham ile Fulham 1-1 berabere kaldı.