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Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular - Son Dakika

Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular

05.01.2022 15:55

Liverpool, artan koronavirüs vakaları nedeniyle antrenman tesislerini en az 48 saatliğine kapattı. Yarın oynanacak Arsenal maçına çıkmak istemeyen Liverpool, topu futbol federasyonuna attı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içinde artan korona virüs vakalarından dolayı geçici süreliğine antrenman tesislerini kapadı.

Liverpool'dan ağır rest! Tesislerin kapısına kilit vurdular

İngiliz ekibi Liverpool'da korona virüs etkisi devam ediyor. Son yapılan korona virüs test sonuçlarında pozitif vakaların artmasının ardından Liverpool antrenman tesislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü pozitif çıkanların dışında yeni vakalar olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yarın Arsenal ile İngiltere Lig Kupası'nda oynanacak maçın ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunulduğu ve sonucun beklendiği belirtildi.

HABER GELMEDEN KAPATTILAR

Liverpool yönetimi, federasyon haberi gelmeden tesisleri kapatma kararı aldı. Federasyon maçı erteleme kararı aldı.

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Premier Lig, Arsenal FC, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular - Son Dakika
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