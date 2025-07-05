Liverpool\'dan Diogo Jota için büyük vefa örneği

İspanya'nın Zamora şehrinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybeden Diogo Jota için Liverpool'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

FORMASI EMEKLİYE AYRILMIŞTI

2020 yılınan bu yana kadrosunda bulundurduğu Diogo Jota'nın ölümü sonrası Liverpool, Jota'nın 20 numaralı formasını emekli etme kararı almıştı.

AİLESİNE VE ÇOCUKLARINA DESTEK VERİLECEK

İngiliz devi, Portekizli futbolcunun ailesi için bir jest daha yapacak. Record'da yer alan habere göre; Liverpool kulübü, Diogo Jota'nın çocuklarının tüm eğitim masraflarının da ömür boyu karşılayacak. Ayrıca alınan karara göre, futbolcunun Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesinde öngörülen tüm maaşı ailesine ödenecek.