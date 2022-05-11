Liverpool geriden gelip kazandı, City'i takibini sürdürdü - Son Dakika
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Liverpool geriden gelip kazandı, City'i takibini sürdürdü

11.05.2022 00:53
Liverpool geriden gelip kazandı, City'i takibini sürdürdü

İngiltere Premier Lig 33'üncü hafta erteleme maçında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 86'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider Manchester City ile puanını eşitledi.

İngiltere Premier Lig 33'üncü hafta erteleme maçında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 86'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider Manchester City ile puanını eşitledi.

İngiltere Premier Lig'in 33'üncü hafta erteleme maçında Aston Villa, Liverpool'u konuk etti. Villa Park'ta oynanan karşılaşmanın henüz 3'üncü dakikasında ev sahibi ekip Douglas Luiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool 6'ncı dakikada Joel Matip'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Liverpool, 65'inci dakikada Sadio Mane'nin attığı gol ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Liverpool, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Liverpool maç fazlasıyla lider Manchester City ile puanını eşitledi.Liverpool, Premier Lig'in 37'nci haftasında Southampton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Liverpool geriden gelip kazandı, City'i takibini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool geriden gelip kazandı, City'i takibini sürdürdü - Son Dakika
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