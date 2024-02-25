Liverpool, Chelsea'yi uzatmalarda mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Liverpool, Chelsea'yi uzatmalarda mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu

Liverpool, Chelsea\'yi uzatmalarda mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu

İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool, Chelsea'yi uzatmaların ardından 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi. Liverpool, Virgil van Dijk'ın 118. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve maçı bu skorla tamamladı. Bu sonuçla Liverpool, turnuvanın en başarılı takımı olarak 10. kez şampiyon oldu.

25.02.2024 20:51  Güncelleme: 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi uzatmaların ardından 1-0 mağlup eden Liverpool, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Liverpool, Virgil van Dijk'ın 118. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla, Liverpool, kupayı kazanan taraf oldu.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Kaynak: AA

Liverpool, Chelsea, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Chelsea'yi uzatmalarda mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 21:51:48. #1.12#
SON DAKİKA: Liverpool, Chelsea'yi uzatmalarda mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement