İngiltere Premier Lig'deki Merseyside derbisinde, Everton ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Hill Dickinson Stadı'ndaki mücadelenin 5. dakikasında Liverpool öne geçti. Dominik Szoboszlai, Everton savunmasının uzaklaştıramadığı topu, yerden vuruşla yaklaşık 20 metreden filelerle buluşturdu.

Everton, 25. dakikada eşitliği yakaladı. Kiernan Dewsbury-Hall'un kullandığı serbest vuruşta Jeremie Frimpong, Jake O'Brien'ın baskısı altında topu kendi kalesine gönderdi.

Kalan bölümde iki takımın da skoru değiştirme çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Liverpool, puanını 22'ye Everton ise 17'ye çıkardı.