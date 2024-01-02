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Liverpool, Newcastle United'ı 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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Liverpool, Newcastle United'ı 4-2 mağlup etti

Liverpool, Premier Lig'in 20. haftasında sahasında Newcastle United'ı 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Muhammed Salah 2 gol atarken, Curtis Jones ve Cody Gakpo da gol kaydetti. Alexander Isak ve Sven Botman ise Newcastle United'ın gollerini attı. Liverpool, Aston Villa ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.

Liverpool, Newcastle United\'ı 4-2 mağlup etti
02.01.2024 - 10:21,
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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 4-2 yendi.

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Newcastle United'ı konuk etti.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.

Maçın 22. dakikasında penaltı kaçıran Muhammed Salah, 49 ve penaltıdan 86, Curtis Jones 74 ve Cody Gakpo 78. dakikada fileleri havalandırarak Liverpool'a 4-2'lik galibiyeti getirdi. Mısırlı futbolcu Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 151 gole ulaştı.

Newcastle United'ın gollerini 54. dakikada Alexander Isak ve 81. dakikada Sven Botman kaydetti.

Zirvede bulunan Liverpool, 45 puana çıkarak en yakın rakibi Aston Villa ile arasındaki farkı 3'e çıkardı. Üst üste üçüncü maçını kaybeden Newcastle United ise 29 puanla 9. sırada kaldı.

Öte yandan "Kırmızılar"ın karşılaşmadaki 7,27'lik gol beklentisi, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2010-2011 sezonundan bu yana bir Premier Lig maçında tek takım tarafından ulaşılan en yüksek rakam oldu.

Kaynak: AA
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