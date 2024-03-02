Liverpool, Nottingham Forest'u son dakika golüyle yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Liverpool, Nottingham Forest'u son dakika golüyle yendi

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'u 90+9. dakikada Darwin Nunez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Liverpool, puan farkını 4'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Nottingham Forest ise 17. sırada yer aldı. Haftanın diğer maçlarında Brentford-Chelsea 2-2, Newcastle United-Wolverhampton 3-0 ve Fulham-Brighton 3-0 skorlarıyla sonuçlandı.

02.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında son dakika golüyle 1-0 galip geldi.

The City Ground'da Nottingham Forest'a konuk olan Liverpool, 90+9. dakikada Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez'in attığı golle galibiyete ulaştı.

Üst üste 4. galibiyetini alan "Kırmızılar", puanını 63 yaptı ve maç eksiği bulunan Manchester City ile arasındaki farkı 4'e çıkararak liderliğini korudu. Nottingham Forest ise 24 puanla 17. sırada yer aldı.

Brentford ile Chelsea'nin 2-2 berabere kaldığı haftada Newcastle United, Wolverhampton karşısında, Fulham da Brighton önünde 3-0 kazandı. Tottenham, Crystal Palace'ı, West Ham United ise Everton'ı 3-1'lik skorla geçti.

Kaynak: AA

Nottingham Forest, Liverpool, Chelsea, Fulham, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Nottingham Forest'u son dakika golüyle yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum'
    21:56 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum'

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.

  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta maç sonuçları
    21:41 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta maç sonuçları

    Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Hatayspor maçında Erdoğan fotoğrafı paylaştı
    21:40 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Hatayspor maçında Erdoğan fotoğrafı paylaştı

    Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında duvardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Erdoğan'ın diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medyada dikkat çekti.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi
    21:27 Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti
    21:22 Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

    Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.

  • Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi
    21:09 Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi

    Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder attı. Maçta Hatayspor'un bir golü üst direkten döndü.

  • Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 40 puan topladı
    21:09 Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 40 puan topladı

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında toplamda 40 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, dış sahada 13 galibiyet, 1 beraberlik alarak en fazla puan toplayan takım oldu. Ayrıca, 14 deplasman maçının 10'unda kalesini gole kapattı.

  • Cengiz Ünder, Hatayspor maçında attığı golle 9. golüne ulaştı
    21:08 Cengiz Ünder, Hatayspor maçında attığı golle 9. golüne ulaştı

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki 9. golüne ulaştı. Müsabakanın 40. dakikasında tek vuruşla topu filelere gönderen Ünder, takımının 2. golünü kaydetti.

  • Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti
    21:05 Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Osayi Samuel ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.


20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
21:40 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Hatayspor maçında Erdoğan fotoğrafı paylaştı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Hatayspor maçında Erdoğan fotoğrafı paylaştı
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 21:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: Liverpool, Nottingham Forest'u son dakika golüyle yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement