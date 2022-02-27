Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu - Son Dakika
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Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu

27.02.2022 23:44

İngiltere Lig kupası finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmada şampiyonu penaltı atışları belirledi. Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi penaltılarda 11-10 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma üst üste 21 gole sahne oldu.

İngiltere Lig Kupası Finali'nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi normal süresi ve uzatmaların 0-0 sona erdiği mücadelede, Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup ederek kupayı kazandı.

KEPA, PENALTIYI AUTA ATTI

Üst üste 21 penaltı gol olduktan sonra Chelsea kalecisi Kepa, penaltıyı auta attı. Penaltı kurtarması için oyuna giren Kepa, seri atışlarda hiç kurtarış yapamazken son penaltıyı kaçırdı ve Chelsea'nin kaybetmesinde başrol oldu.

İngiltere çılgın maç! Liverpool-Chelsea finali tam 21 gole sahne oldu

UKRAYNA'YA DESTEK

Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

İngiltere çılgın maç! Liverpool-Chelsea finali tam 21 gole sahne oldu
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Son Dakika Spor Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu - Son Dakika
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