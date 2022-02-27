Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu - Son Dakika

İngiltere Lig Kupası Finali'nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi normal süresi ve uzatmaların 0-0 sona erdiği mücadelede, Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup ederek kupayı kazandı.

KEPA, PENALTIYI AUTA ATTI

Üst üste 21 penaltı gol olduktan sonra Chelsea kalecisi Kepa, penaltıyı auta attı. Penaltı kurtarması için oyuna giren Kepa, seri atışlarda hiç kurtarış yapamazken son penaltıyı kaçırdı ve Chelsea'nin kaybetmesinde başrol oldu.

UKRAYNA'YA DESTEK

Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.