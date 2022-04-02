Liverpool Premier Lig'de peş peşe 10. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Liverpool Premier Lig'de peş peşe 10. galibiyetini aldı

02.04.2022 16:49
Liverpool Premier Lig'de peş peşe 10. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de 31. haftanın açılış maçında Liverpool, Watford'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 31. haftanın açılış maçında Liverpool, Watford'ı 2-0 mağlup etti.

Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sırada yer alan Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Watford'ı konuk etti.

Liverpool, Jota'nın 22 ve Fabinho'nun (penaltıdan) 89. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Art arda 10. galibiyetini alan Liverpool, puanını 72'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Watford ise 22 puanda kaldı.

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İngiltere Premier Lig, Manchester, Liverpool, Watford, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool Premier Lig'de peş peşe 10. galibiyetini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool Premier Lig'de peş peşe 10. galibiyetini aldı - Son Dakika
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