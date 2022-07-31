Jürgen Klopp, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiltere Süper Kupa'yı kazanarak Liverpool'da 7. kupasını kazanırken, kariyerinde 12. kupasına uzandı.

2015 yılının Ekim ayında imzaladığı sözleşme ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başına geçen Jürgen Klopp, başarısını yeni bir kupa ile sürdürüyor. İngiltere'de bir önceki sezonun Premier Lig şampiyonu ile FA Cup şampiyonu arasında oynanan Süper Kupa finalinde bu yıl Manchester City ile Liverpool karşılaştı. Kırmızılar sahadan 3-1 galip ayrılarak Community Shield'ın sahibi oldu. Liverpool'un başında 8. sezonuna giren Klopp, bu zaferle birlikte İngiliz ekibine 7. kupayı kazandırdı. Dünyada 2 kez 'yılın antrenörü' ödülünü de kazanan Alman teknik adam, Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Lig Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup zaferleri yaşadı.

Liverpool'dan önce Borussia Dortmund'u çalıştıran Klopp, sarı-siyahlıların başında 2 kez Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Süper Kupa ve 1 kez de Almanya Kupası'nı kazanmıştı. - İSTANBUL