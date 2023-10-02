Liverpool, Tottenham maçı sonrası VAR kayıtları için başvuruda bulundu - Son Dakika

Liverpool, Tottenham maçı sonrası VAR kayıtları için başvuruda bulundu

Liverpool, Tottenham maçı sonrası VAR kayıtları için başvuruda bulundu
Son Güncelleme: 02.10.2023 22:34

Liverpool, Tottenham'a 2-1 yenildikten sonra VAR odasındaki ses kayıtlarını almak için resmi bir talepte bulundu. Ses kaydı, Luis Diaz'ın golüne izin vermeyen hakem Simon Hooper ile VAR Darren England arasındaki konuşmaları ve Curtis Jones'un oyundan alınması da dahil olmak üzere diğer çekişmeli olayları ortaya çıkaracak.

Liverpool 'VAR' kayıtları için başvuracak

Geçtiğimiz günlerde Tottenham'a 2-1 mağlup olan Liverpool VAR kayıtları için başvuru yapacağını açıkladı.

Liverpool, Cumartesi günkü tartışmalı Tottenham Hotspur yenilgisi sonrasında VAR odasındaki ses kayıtlarını almak için resmi bir talepte bulundu.

Başkentte son dakikada 2-1 mağlup olan Liverpool, Curtis Jones ve Diogo Jota'nın oyundan atılmasının ardından maçı dokuz kişiyle tamamlamıştı.

Ancak Liverpool, PGMOL'den maç görevlilerinin oyundaki ses kayıtlarını alması için resmi bir talepte bulunduktan sonra ileri adımlar attı.

Ses kaydı, Luis Diaz'ın golüne izin verilmeyen 'önemli insan hatası' sırasında hakem Simon Hooper ile VAR Darren England arasında konuşulanları ve Curtis Jones'un görevden alınması kararı da dahil olmak üzere diğer çekişmeli olayları ortaya çıkaracak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Liverpool, Tottenham maçı sonrası VAR kayıtları için başvuruda bulundu - Son Dakika
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