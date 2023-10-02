Liverpool, Tottenham maçı sonrası VAR kayıtları için başvuruda bulundu

Liverpool 'VAR' kayıtları için başvuracak

Geçtiğimiz günlerde Tottenham'a 2-1 mağlup olan Liverpool VAR kayıtları için başvuru yapacağını açıkladı.

Liverpool, Cumartesi günkü tartışmalı Tottenham Hotspur yenilgisi sonrasında VAR odasındaki ses kayıtlarını almak için resmi bir talepte bulundu.

Başkentte son dakikada 2-1 mağlup olan Liverpool, Curtis Jones ve Diogo Jota'nın oyundan atılmasının ardından maçı dokuz kişiyle tamamlamıştı.

Ancak Liverpool, PGMOL'den maç görevlilerinin oyundaki ses kayıtlarını alması için resmi bir talepte bulunduktan sonra ileri adımlar attı.

Ses kaydı, Luis Diaz'ın golüne izin verilmeyen 'önemli insan hatası' sırasında hakem Simon Hooper ile VAR Darren England arasında konuşulanları ve Curtis Jones'un görevden alınması kararı da dahil olmak üzere diğer çekişmeli olayları ortaya çıkaracak.