Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok

EFT ve FAST ile yapılan para transferlerinde bir dönem sona erdi

Yine Ankara yine komşu katliamı

Erdoğan bu ortayı geri çevirir mi hiç? İlk salvo geldi

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Manchester City'i öne geçiren Erling Haaland, lig tarihine geçti.

PREMIER LIG'DE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Erling Haaland, Liverpool'a attığı golle 48. maçında 50. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor böylece 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

GOL MAKİNESİ HAALAND



Haaland bu sezon Manchester City formasıyla bu haftaya kadar 18 maça çıktı. Norveçli yıldız karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik katkı verdi.