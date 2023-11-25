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Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok - Son Dakika

Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadelede ev sahibi ekibi öne geçiren golü atan Erling Haaland, 48. maçında 50. kez fileleri havalandırarak Premier Lig'de bu gol sayısına en hızlı ulaşan isim oldu.

25.11.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:37
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Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Manchester City'i öne geçiren Erling Haaland, lig tarihine geçti.

PREMIER LIG'DE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Erling Haaland, Liverpool'a attığı golle 48. maçında 50. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor böylece 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

GOL MAKİNESİ HAALAND

Haaland bu sezon Manchester City formasıyla bu haftaya kadar 18 maça çıktı. Norveçli yıldız karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok

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Son Dakika Spor Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok - Son Dakika
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