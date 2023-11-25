Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Manchester City'i öne geçiren Erling Haaland, lig tarihine geçti.
Erling Haaland, Liverpool'a attığı golle 48. maçında 50. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor böylece 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.
Haaland bu sezon Manchester City formasıyla bu haftaya kadar 18 maça çıktı. Norveçli yıldız karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok - Son Dakika