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Liverpool'un antrenman tesisleri geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Liverpool'un antrenman tesisleri geçici olarak kapatıldı

05.01.2022 15:25
Liverpool'un antrenman tesisleri geçici olarak kapatıldı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içinde artan korona virüs vakalarından dolayı geçici süreliğine antrenman tesislerini kapadı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içinde artan korona virüs vakalarından dolayı geçici süreliğine antrenman tesislerini kapadı.

İngiliz ekibi Liverpool'da korona virüs etkisi devam ediyor. Son yapılan korona virüs test sonuçlarında pozitif vakaların artmasının ardından Liverpool antrenman tesislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü pozitif çıkanların dışında yeni vakalar olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yarın Arsenal ile İngiltere Lig Kupası'nda oynanacak maçın ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunulduğu ve sonucun beklendiği belirtildi. - İSTANBUL

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Premier Lig, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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