Liverpool kadın takımının oyuncu Rhiannon Roberts ve eski Blackburn Rovers teknik direktörü Nathan Rooney evlendi. Düğünlerine damga vuran olay ise davetlilerle birlikte yapılan maç oldu.
Düğün davetlilerinin kadınlar ve erkekler olarak ayrıldığı maçta çok eğlenceli anlar yaşandı. İlk golü bulan Roberts ve kadın arkadaşları büyük bir sevinç yaşadı.
Son Dakika › Spor › Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar - Son Dakika