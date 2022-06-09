Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar - Son Dakika
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Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar

09.06.2022 16:38

Liverpool kadın futbol takımının yıldız ismi Rhiannon Roberts ile eski Blackburn Rovers teknik direktörü Nathan Rooney sıra dışı bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünde düzenlenen futbol maçında gelinliğiyle oynayan Roberts, maçta ilk golü kaydeden isim olmayı da başardı.

Liverpool kadın takımının oyuncu Rhiannon Roberts ve eski Blackburn Rovers teknik direktörü Nathan Rooney evlendi. Düğünlerine damga vuran olay ise davetlilerle birlikte yapılan maç oldu.

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Düğün davetlilerinin kadınlar ve erkekler olarak ayrıldığı maçta çok eğlenceli anlar yaşandı. İlk golü bulan Roberts ve kadın arkadaşları büyük bir sevinç yaşadı.

Her erkeğin hayali böyle bir düğün olabilir! Düğünde yapılan futbol maçının görüntüleri herkesi güldürdü
Her erkeğin hayali böyle bir düğün olabilir! Düğünde yapılan futbol maçının görüntüleri herkesi güldürdü
Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
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